Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise “Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG varlığıyla ilgili olarak net mesaj verdi ve " Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili planlarımızı hazırlıklarımızı tamamladık. Fiili müdahalemizi başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Hep söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.



Grup toplantısı çıkışı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise “Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” dedi.



Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim. Bilirsek ortaya çıkartırız.Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

ANDIMIZ KARARIYLA ORTAYA ÇIKAN SIKINTILI DURUM...



"Danıştay Sempozyumunda yargı sistemi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık özellikle Andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan sıkıntılı durumu bizzat konunun muhataplarına ilettik.Cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik'in mezuniyet törenine katılarak 3 bin 351 astsubayımızı görev yerlerine yolladık. Cumartesi günü İstanbul'da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Liderlerle ikili görüşmelerde ağırlıkla Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık. Bilmedikleri konuları kendilerine ifade etme fırsatı bulduk.



BİZ CUMHURİYETİMİZİ LAFLA DEĞİL, İCRAATLA KUTLUYORUZ

Dün ise 2 tarihi anı yaşadık. Cumhuriyetimizin 95'inci yılını, Cumhuriyetimize yakışan bir eserle kutladığımızı düşünüyorum. Malazgirt'ten bu yana bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi için çabalayan şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyorum. Sınırlarımız içi veya dışında görevlerini ifa eden güvenlik görevlilerimize başarılar diliyoruz.Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek.

Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek.



GÖNÜL OLMADIKTAN SONRA BAHANE ÇOK



Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane çok. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak.



42 AYDA BİTİRDİK



Değerli kardeşlerim, 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler. Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler. 2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak.



BİR KAÇ AY İÇİNDE TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK



İstanbul Havalimanı vegiler hariç 32,4 milyar euroluk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Bunlar ekonomik çeşitlilik bilmez. Ancak kuru sıkı atarlar. Havalimanında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İç ve dış hatta sembolik uçuşlar başlayacak. Atatürk Havalimanı'nın taşınması yılbaşına kadar sürecek. Birkaç ay içinde havalimanı tam kapasite ile çalışacak.

HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Suriye meselesini çözmeden geleceğe güvenle bakamayız. Suriye'de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir. İşin aslı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki düşüncelerden biri Türkiye'yi Suriye'de yürütülen proje konusunda pasif duruma düşürmekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ ve PYD'ye büyük darbeler vurduk. Uluslararası toplum ve Arap kardeşlerimiz hangi niyetle oraya gittiğini anladı. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçerek, Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Bunları büyük ölçüde Rusya ile birlikte yaptık. Zirvenin ardından da dediğim gibi, Suriye'deki krizde uluslararası toplumun yeterli adımı atmamasının payı var.Uluslararası toplumun daha güçlü durmasını temenni ediyoruz. Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. DEAŞ oyunu ile Suriye'yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.Sadece bununla kalmayacak Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz."