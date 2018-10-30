Ali Koç Cocu'yu bu sözlerle gönderdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Phillip Cocu'ya şu sözlerle veda etti: "Hem sana yazık, hem de bize!"

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son vermişti. Maçın ardından soluğu soyunma odasında alan Koç'un, "Tablo ortada. Sana da bize de yazık oluyor" ifadesini kullanarak Hollandalı hoca ile yolları ayırdığı öğrenildi.

Özellikle Anderlecht maçının ardından Başkan Koç, takımın geri dönüşünden ve mücadelesinden dolayı oldukça umutluydu. Ankaragücü karşısında da benzer bir oyun bekleyen sarı-lacivertli kulübün başkanı, skor ve oyundan sonra büyük şok yaşadı. Maç öncesi hiç planlamadığı şekilde ani bir kararla sürekli arkasında durduğu teknik direktörünü gönderdi.

Yabancı arayışı

Yeni hoca arayışına tekrar başlayan sarı-lacivertli yönetimde yabancı teknik direktör ön planda... Daha önce Cocu'nun gönderilme ihtimaline karşı yapılan çalışmalar söz konusuydu. Yönetim, bu çalışmalara hız verdi. Temasa geçilen isimlerle görüşmeler tekrar başladı.

Kriterlere uygun

Yönetim, getireceği teknik adamdan takımı bu sezon hem toparlanmasını hem de gelecek planlarını yapmasını bekleyecek. Seçilecek çalıştırıcı bu kriterlere uygun olarak belirlenecek. Bu seneyi artık kaybeden yönetim, gelecek sezon da benzer bir süreç yaşamak istemiyor. Bu nedenle orta ve uzun vadeli planlama yapılacak.

Takımı topladı

Başkan Ali Koç dün futbolcularla bir araya geldi. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli takımda dün de hareketli saatler vardı. Başkan Koç herkesi toplayarak sert uyarılarda bulundu.