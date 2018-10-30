(Ayrıntılar Geliyor...)
30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
- Antalya'da keşif uçağı düştü!Son 6 ay içinde ev alanlar dikkat'Yukarıda Allah yok mu?'Ali Koç Cocu'yu bu sözlerle gönderdi!Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklamasıErdoğan açıkladı: Hazırlıklar tamamlandıFenerbahçe'nin yabancı hoca adayı belli!Ersun Yanal'dan ilk açıklama geldi!AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifiYerli otomobilin CEO'sundan kritik açıklama!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 05:59 Güneş 07:25 Öğle 12:54 İkindi 15:43 Akşam 18:11 Yatsı 19:31
- 29°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 21°C Ankara
- 24°C Antalya
- 19°C Artvin
- 26°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 90.406 -0.15
- Altın: 216,018 -1.73
- Dolar: 5,4848 -1.54
- Euro: 6,2363 -1.77
Antalya'da keşif uçağı düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Antalya'da keşif uçağı düştü!Antalya'nın Manavgat ilçesinde keşif uçağının düştüğü ihbarı üzerine kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü bildirilen bölgeye hareket etti. Keşif uçağında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklamasıErdoğan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise “Melih Gökçek benim yol ve dava arkadaşım bunun böyle devam edeceğini zannediyorum” dedi.
Erdoğan açıkladı: Hazırlıklar tamamlandıAK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verdi ve "Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Yakında terör örgütlerinin tepesine ineceğiz" dedi.
AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifiAK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yerli otomobilin CEO'sundan kritik açıklama!Sosyal medyadan mesajlar paylaşan Karakaş, "Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bir ulaşım teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefindeyiz" diye konuştu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
- TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
- 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'
- Müzikalde sahne aldı
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.