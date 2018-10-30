30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Antalya'da keşif uçağı düştü!

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Antalya'da keşif uçağı düştü!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde keşif uçağının düştüğü ihbarı üzerine kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü bildirilen bölgeye hareket etti. Keşif uçağında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da keşif uçağı düştü! Antalya'da keşif uçağı düştü! Antalya'da keşif uçağı düştü!

(Ayrıntılar Geliyor...)

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