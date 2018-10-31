Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Türkiye ekonomisi Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı. 2019 yılı piyasalara güven veren yıl olacak" dedi.
31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Albayrak: Saldırı yabancı bir başkentte planlandı
Bakan Albayrak, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların yabancı bir başkentte planlandığını söyledi.
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