31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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PKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlar

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Bölücü terör örgütünde cinsel saldırı olaylarına çocuklar da maruz kalıyor. Mevcut verilerin inceleme sonucuna göre örgütte, kadınlar yüzde 45, çocuklar yüzde 45 olmak üzere toplamda yüzde 90 ve erkekler yüzde 10 oranında tecavüze uğruyor.
PKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlar
PKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlar PKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlar PKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlar

Bölücü terör örgütünde teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor.

Teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor. Öncesinde ise tamamı uyuşturucu bağımlısı oluyor.

Örgüt içindeki sapık ilişkiler nedeniyle birçok infaz ve intihar yaşanıyor. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen “Reyhan” kod adlı terörist, “Aryen” kod adlı kadın teröristin Süleymaniye’de girdiği ilişki nedeniyle infaz edildiğine şahit olduğunu ifade etti.

Teslim olan tüm teröristlerin ifade ettiği ortak husus özellikle elebaşlarının sapık eğilimler içinde olması. Diğer alt düzeydeki elebaşı konumunda olan teröristler de bundan etkilenerek kendilerinde hak görüyorlar ve sapıklık bu şekilde yayılıyor.

Teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor. Öncesinde ise tamamı uyuşturucu bağımlısı oluyor.

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