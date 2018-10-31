CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un, Türkiye ekonomisinin üçte biri anlamına geldiğini, Türkiye'de yaşayan her 5 kişiden birinin İstanbul'da yaşadığını, İstanbul'un büyük potansiyeli, ekonomik ve ekolojik kaynakları doğru kullanılması halinde sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin zenginleşeceğini iddia etti.
31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
- Chp'li Tekin adaylığını resmen açıkladıMerkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!Genelkurmay'da görevli FETÖ'cü yüzbaşıdan 'ankesör' itirafıKonya'da cami inşaatından demir hırsızlığıBabalığa 'gebe okulu'nda hazırlanıyorlarDağlıca'daki hain ABD'lilerle ortak operasyon yönetecekDeniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonuPKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlarBaşkent'te bağımsız adaydan herkese ev vaadiEkmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:00 Güneş 07:26 Öğle 12:54 İkindi 15:42 Akşam 18:09 Yatsı 19:30
- 26°C Adana
- 22°C Adıyaman
- 13°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 17°C Ankara
- 26°C Antalya
- 16°C Artvin
- 19°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 90.630 0.70
- Altın: 215,202 -0.03
- Dolar: 5,4924 0.38
- Euro: 6,2363 0.39
Chp'li Tekin adaylığını resmen açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Chp'li Tekin adaylığını resmen açıkladıCHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını belirterek, "Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerim bile hazır" dedi.
Genelkurmay'da görevli FETÖ'cü yüzbaşıdan 'ankesör' itirafıGenelkurmay'da görev yaparken FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve hakkında dava açılan yüzbaşı S.K, FETÖ'nün gizliliğe önem verdiğini, bu nedenle mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurduklarını anlattı.
Konya'da cami inşaatından demir hırsızlığıKonya Selçuklu'da cami inşaatından çaldıkları demirleri yükledikleri araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Dağlıca'daki hain ABD'lilerle ortak operasyon yönetecekABD’li generallerin helikopterde gezdirdiği Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten 104 Mehmetçiğin katili Çiya Kobani kod adlı Suriyeli terörist Azad Simi, PKK/YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonuAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının FETÖ ile irtibatlı olan 12'si aktif görevli 30 personeli hakkında gözaltı kararı aldı.
PKK'lı kadın teröristler ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyorlarBölücü terör örgütünde cinsel saldırı olaylarına çocuklar da maruz kalıyor. Mevcut verilerin inceleme sonucuna göre örgütte, kadınlar yüzde 45, çocuklar yüzde 45 olmak üzere toplamda yüzde 90 ve erkekler yüzde 10 oranında tecavüze uğruyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
- TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
- 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'
- Müzikalde sahne aldı
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.