İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Șırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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PKK'nın kritik ismi Şırnak'ta sağ ele geçirildi!
İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci'nin Şırnak'ta sağ ele geçirildiği bildirildi.
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