Türkiye Fırat'ın doğusunu vurdu! Çatışma çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği operasyon sinyalinin ardından Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK mevzilerine geçtiğimiz günlerde top atışları yapılmış ve örgüte ait mevziler yerle bir edilmişti.
AYN EL ARAB'A TOPÇU ATIŞI
Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre, Suriye'nin kuzeyinde Halep’e bağlı Ayn El Arab (Kobane) ilçesinin batısında Eşme ve çevresinde yer alan, terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler, sınırın karşı tarafından taciz ateşi açılması sonucu bugün TSK tarafından bombalandı.
DÜN GECEDE TAL ABYAD'TA ÇATIŞMA ÇIKTI
Dün gece ise Tel Abyad sınır hattında çatışma çıktı. Sınıra doğru hızla yaklaşan terör örgütü PKK'ya ait devriye aracına angajman kuralları gereği uyarı ateşi açıldı. PKK'lı teröristlerin uyarı ateşine karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Yerel kaynaklar, çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken 2 teröristte yaralandı.
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