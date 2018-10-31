31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:26Öğle 12:54İkindi 15:42Akşam 18:09Yatsı 19:30
    • 29°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 91.456 1.62
  • Altın: 215,026 -0.11
  • Dolar: 5,4842 0.23
  • Euro: 6,2230 0.17

Bir gazete daha kapanıyor

»
Bir gazete daha kapanıyor
2011 yılında Demirören Medya Grubu'na satılan Vatan Gazetesi kapanıyor. Vatan, yarın son kez okuyucuyla buluşacak.
Bir gazete daha kapanıyor Bir gazete daha kapanıyor Bir gazete daha kapanıyor

2002 yılında Doğan Medya Holding bünyesinde kurulan Vatan Gaztesi, 2011 yılında Milliyet Gazetesi ile birlikte Demirören Medya Grubu'na satılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir gazete daha kapanıyorBir gazete daha kapanıyor2011 yılında Demirören Medya Grubu'na satılan Vatan Gazetesi kapanıyor. Vatan, yarın son kez okuyucuyla buluşacak.
Tedavisi süren Deniz Baykal'dan Cumhuriyet'e demeçTedavisi süren Deniz Baykal'dan Cumhuriyet'e demeçTedavisi süren Deniz Baykal'dan Cumhuriyet'e demeç
Fatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumuFatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumuİstanbul'u dünyanın kavşağı haline getiren yeni havalimanına ilişkin konuşan Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır?" diye sordu.
işte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetler
işte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetler
işte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetler
  • işte güne damga vuran manşetler25 Ekim 2018 Perşembe 07:23
  • 24 Ekim 2018 tarihli gazete manşetleri24 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
  • işte güne damga vuran manşetler23 Ekim 2018 Salı 07:15
  • 22 Ekim 2018 tarihli gazete manşetleri22 Ekim 2018 Pazartesi 08:16
  • işte güne damga vuran manşetler21 Ekim 2018 Pazar 08:55
  • işte güne damga vuran manşetler20 Ekim 2018 Cumartesi 07:30
  • 18 Ekim 2018 tarihli gazete manşetleri19 Ekim 2018 Cuma 08:38
  • işte güne damga vuran manşetler18 Ekim 2018 Perşembe 08:01
  • 17 Ekim 2018 tarihli gazete manşetleri17 Ekim 2018 Çarşamba 08:17
  • işte güne damga vuran manşetler16 Ekim 2018 Salı 06:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri