31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Taşıt Kanunu'nda önemli değişiklik!

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Taşıt Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kamuda bazı makamlar dışında, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.
Taşıt Kanunu'nda önemli değişiklik!
Taşıt Kanunu'nda önemli değişiklik! Taşıt Kanunu'nda önemli değişiklik! Taşıt Kanunu'nda önemli değişiklik!

Taşıt Kanunu kapsamında edinilecek taşıtların menşesinin, silindir hacimlerinin ve diğer niteliklerinin belirlenmesine dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kamu Başdenetçisi, üniversite rektörleri, Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay 2. Başkanı ve başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlıkları, Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve Yurt İçi Bölge Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, general veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen diğer bütün makamlar ile bakanlık müsteşarları, düzenleyici ve denetleyici kurum başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve idarelerin yurt dışı teşkilatları için yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecek.

 

Bunların dışında, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.

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