31 Ekim 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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Erdoğan tarihi projeyi duyurdu: Adını Siper koyduk

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Erdoğan tarihi projeyi duyurdu: Adını Siper koyduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.
Erdoğan tarihi projeyi duyurdu: Adını Siper koyduk Erdoğan tarihi projeyi duyurdu: Adını Siper koyduk Erdoğan tarihi projeyi duyurdu: Adını Siper koyduk

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunurken, tören esnasında TÜBİTAK SAGE harp başlığı raylı sistem testi, Pulat tahrip sistemi etkinlik testi, Işın Projesi testi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemlerinin 2021'de tamamlanacağını söyleyerek ''Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Bugün burada birbirinden önemli milli teknoloji geliştirme alt yapılarını ve sanayi projelerini test etmek için bir araya geldi. Bu projelerin ülkemizi kazandırılmasında emekleri geçen bütün hocalarımıza ve mühendislerimizi tebrik ediyorum. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları, uydu fırlatma sistemleri konusunda gerçekten önemi neticeler alıyoruz. Hedeflerimizden biri de uydu kameraların ve büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. OPMER işte bu amaçla kurulmuştur.

 

"ÜLKEMİZDE İLK KEZ KURULAN OPMER DÜNYADA SAYILI LABORATUVARLARDAN BİRİSİDİR"

- Kritik tasarımların, bilgi birikimlerinin ve ödenen yüksek tutarlarının yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Ürünleri ölçüm ve entegrasyon faaliyetlerini de bu istasyonda yürüteceğiz. Ülkemizde ilk kez kurulan OPMER dünyada sayılı laboratuvarlardan birisidir.

- Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan millilik oranının bugün yüzde 65'lere çıkardık işte bu başarının arkasında açılışını yapmış olduğumuz tesis gibi sergilenen maharetler vardır.

[TÜBİTAK Sage harp başlığı raylı sistem testi yapıldı...] TÜBİTAK Sage harp başlığı raylı sistem testi yapıldı...

- Ulaştığımız seviye ile yetinemeyiz. İşte bu anlayışla savunma sanayine yüzde 65 olan millilik oranını daha da yukarılara taşıyacağız. SAGE geliştirdiği yüksek silah sistemleri ile savunma sanayimize büyük katkıda bulunuyor. HABRAS da bu katkılardan biridir.

- HABRAS'ın işleme alınması ile birlikte savunmaya sanayimiz sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bir özelliğe sahip olacak. Bu kritik sistemin ülkemize ve savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum.

- Savunma sanayi sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin ve araştırma kuruluşları ile milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Bu milli yapının ortaya çıkardığı ürünlerinden biride pulat aktif koruma sistemidir.

[Erdoğan'ın talimatıyla Pulat ilk kez test edildi...] Erdoğan'ın talimatıyla Pulat ilk kez test edildi...

- Bu teknoloji ile silahlı kuvvetlerimiz en hayati birliklerinden olan tank birliklerimiz için hayati bir önem arz ediyor.

- Savunma sanayimizin ve yerli teknolojilerimiz başka özgün ürünü ise yüksek güçlü lazer sistemi geliştirmesi kısa adıyla ışın sistemidir. İlk denemelerde yüksek başarı sağlayan sistem önümüzdeki  dönemlerde hava araçlarında ve gemilerde kullanılabilinecek.

TARİHİ PROJENİN ADINI AÇIKLADI: SİPER

- Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değiştir. Artık fiziki güvenlikle sanal güvenlikle ve yapay zekayla tahkim edilmesi şart. İşte bu teknolojik derinliklere ulaşan bir diğer ürün ise SAPAN'ı bugün hayata geçiriyoruz. Maliyetleri oldukça yüksek sesin altı katı yani hipersonik hızlara SAPAN ile yetişebileceğiz. Bu mühimmatlar kritik hedeflerin yok edilmesinde kritik öneme sahip. Biz bu kritik teknolojiyi ülkemizde üretmeyi başardık.

- Zeytin dalı operasyonu bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. kimseye muhtaç olamadan kendi ürünlerimizde çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz bazı mühimmatların TSK'ya teslimini bugün gerçekleştireceğiz. 

- Uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemine ihtiyacımız farklı şekilde gündeme geliyor. İlk adımı bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER.

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