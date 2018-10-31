Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalanarak yok edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi. Başsavcılık, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Başsavcılık, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir."
Suudi Başsavcının Türkiye ziyaretine değinilen açıklamada, "Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denildi.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN TAM AÇIKLAMASI
TÜRK SAVCI ARABİSTAN'A DAVET EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Cemal Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.