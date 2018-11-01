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Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı

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Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı
New York'ta hakkında cinsel taciz suçlaması bulunan yardımcı Katolik Piskopos görevinden alındı.
Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı Cinsel tacizci Katolik piskopos görevden alındı

New York Başpiskoposu Kardinal Timothy M. Dolan, açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada,  "Yardımcı Piskopos John Jenik'in hakkındaki iddialarda bahsedilen olayların üzerinden uzun yıllar geçse de etik kurul iddiaların güvenilir ve doğru olduğu sonucuna varılması için sunulan kanıtların yeterli olduğuna karar kılmıştır." ifadelerini kullandı.

Hakkında 1980'lerde bir erkek çocukla uygunsuz ilişkiye girdiği iddiaları bulunan Jenik'in görevine son verildi.

CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından geçen ay çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna işaret eden jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını bildirmişti.

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