CİMER'e rekor başvuru!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle eskiden "Genel Sekreterlik" şeklinde teşkilatlanan "Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatı"nın, "İdari İşler Başkanlığı" olarak değiştirildiğini ifade eden Oktay, şunları söyledi:

"İdari İşler Başkanlığı, Başbakanlıktan devralınan bazı görevlerle, yeni sistemle kurulan birimlerin etkin ve verimli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini temin etmek üzere yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 10 Temmuz 2018 tarihinde CİMER adıyla tek bir çatı altında hizmet vermeye başlamıştır.

Bu çerçevede 1 Ocak-18 Ekim 2018 tarihleri arasında CİMER ve BİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaşmıştır. Söz konusu başvurularla ilgili olarak toplam 2 milyon 433 bin 628 sevk ve cevaplama işlemi yapılmıştır. İnternet üzerinden alınan 547 bin 523 başvuru ise vatandaşların talebine binaen CİMER otomasyon sistemi üzerinden doğrudan ilgili kurumlara sevk edilmiştir."

Oktay, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak faaliyet gösterecek "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi"ne yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayarak, "Kütüphane koleksiyonunda şu anda 1 milyon 392 bin 815 adet yayın bulunmaktadır ve bu rakam her geçen gün artmaktadır. Yayınların büyük bir kısmı devir ve bağış yolu ile sağlanmaktadır. Birçok uluslararası kütüphanenin bağış politikaları incelenerek, yeni kütüphanenin bağış politikası oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.