Khabib açıkladı! 'Erdoğan ile konuşacağım'

Avar asıllı Dağıstanlı karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, beIN SPORTS'a Türkiye ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Türk insanıyla olan bağının Müslümanlık'tan kaynaklandığını söyleyen şampiyon dövüşçünün açıklamaları şu şekilde:

"Conor maçından sonra ben kötü bir şey yapmadım. Gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum. Ben yanlış yapmadım. Beni cezalandırmak istiyorlarsa dövüşten elde ettiğim tüm parayı alabilirler. Benim için fark etmez. Ben erkek gibi gerekeni yaptım."

''MUHAMMED ALİ'YE BENZEMİYORUM''

İnsanlar beni birazcık bile Muhammed Ali'ye benzetiyorsa bununla gurur duyarım. Ama ben benzediğimi düşünmüyorum. O, çok daha zor şartlarda dövüştü. Irkçılığa karşı dövüştü. Onun yaşadıkları çok daha zor şeylerdi. Onun seviyesinin yakınında bile değilim. Hayatım boyunca onun röportajlarını izledim. Biri bana 30 yaşına geldiğimde bu seviyede olacağımı ve Muhammed Ali ile kıyaslanacağımı söyleselerdi buna inanmazdım. Muhammed Ali, Müslüman'dı. Ben de öyleyim. Böyle bir benzerliğimiz var.

"FLOYD MAYWEATHER İLE İKİ MAÇ YAPALIM"

"Floyd Mayweather ile dövüşüm zevkli olur. Tüm zamanların en iyi boksörü. Seyircilerin ilgi göstereceğine eminim. 2 ayrı dövüş için anlaşırız. İlk dövüşü boks kurallarına göre ringde, diğerini kafeste yaparız. Böylece daha adil olur."

GALATASARAY İLE İLİŞKİSİ

"Mahaçkale'ye taşınırken kolejde bir şampiyona düzenleniyordu. Orada takımım 2. oldu. Ödül olarak Galatasaray forması verildi. Ben de o formayı büyük bir zevkle giydim. Hala zevkle giyiyorum. Conor maçı sonrası Galatasaray beni sosyal medyadan tebrik etti. Çok mutlu oldum."

"ALDIĞIM DESTEĞİN SEBEBİ HEPİMİZİN MÜSLÜMAN OLMASI"

"Türk taraftarlara tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Maçlarımı izlediklerini biliyorum. Türkiye'den aldığım desteği Avrupa'da ve ABD'de anlamıyorlar. Bunun ilk nedeni hepimizin Müslüman olması. Allah, 'Türkler kendi aralarında, Araplar kendi aralarında kardeştir' demiyor. Müminler kardeştir diyor. O yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum."

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE TÜRKÇE KONUŞACAĞIM"

"Türkiye ile ilişkilerimi geliştireceğim. Türkçe öğreneceğim. Buraya tekrar geleceğim. Başkan Erdoğan ile tanışacağım. Onunla antrenman yapacağım, onunla Türkçe konuşacağım."