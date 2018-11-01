AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret komisyonunun zamanında toplanacağını ve herhangi bir şekilde takvimde oynama olmayacağını söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU

Asgari ücret komisyonuyla ilgili haberleri bakanımızla konuştuk. Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok.

Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır.

YUNANİSTAN'IN KARASULARINI KADEMELİ ARTIRACAĞI İDDİASI

Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum."

Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir.

7. parsel' dedikleri bölge, bizim kıta sahanlığımız içindedir, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gereken cevap verilir, Fatih Gemisi de güçlü bir şekilde korunmaktadır. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz.

KATİ PİRİ'NİN İSTANBUL HAVALİMANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Kati Piri'yi ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar. Türkiye raportörü olmasına rağmen maalesef Türkiye'yi tanımamış birisidir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz

Bu, yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir.

Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Kaşıkçı olayıyla ilgili yaptığı ithamlar, baştan aşağı yalandır, dünyada hiç kimse bu iddialarda bulunmamıştır, tam tersine Türkiye'nin, cumhurbaşkanımızın bu iradesiyle ortaya koyduğu dirayetle oluşturduğu baskıyla bu soruşturmanın gittiği batı basınında yazılıyor. Batılı liderler tarafından ifade ediliyor. Ne olursa olsun, Cemal Kaşıkçı meselesinde göreceğiz, ne varsa Türkiye ortaya çıkaracaktır.