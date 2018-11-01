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İlçedeki binlerce Suriyeli geri gidiyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan Suriyeli vatandaşları memleketlerindeki güvenli bölgelere uğurladı.
İlçedeki binlerce Suriyeli geri gidiyor
İlçedeki binlerce Suriyeli geri gidiyor İlçedeki binlerce Suriyeli geri gidiyor İlçedeki binlerce Suriyeli geri gidiyor

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, güvenli bölgeler oluşturulmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

AFRİN VE CERABLUS'A GİDİYORLAR

Esenyurt’ta yaşayan birçok Suriyeli de Afrin ve Cerablus’a gitmek üzere Esenyurt Belediyesi’nin sağladığı imkanlar dahilinde yola çıktı.

7 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye  gelen ve ülkesine dönmenin heyecanını yaşayan Funda Ahmet ve Nazmiye Ahmet, “Gideceğimiz yerde savaş yok. Anca ülkenin bazı yerlerinde savaş devam ediyor" dedi.

"TÜRK İNSANI BİZE ÇOK İYİ DAVRANDI, TSK'YA DA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İsa Mustafa ise 6 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek Türk insanının kendilerine çok iyi davrandığını ve kendilerini memleketlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Mustafa, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Suriye’de oluşturdukları güvenli bölgeler için teşekkür etti.

“8 YILDIR TÜRKİYE'DEYİM, ARTIK GİDİYORUZ”

Suriye’ye ailesi ve 6 aylık ikiz çocuklarıyla dönen Gazi Galahasan, “8 yıldır Türkiye’deyim. Geldiğimde bekardım, artık evliyim ve iki tane çocuğum var. Annem ve babam ise Afrin’de. Onlar yıllardır bizi bekliyor. Biz de onları özledik. 'Artık gelin dediler' biz de şimdi oraya gidiyoruz” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DA 6 BİN SURİYELİYİ ÜLKELERİNE UĞURLAYACAĞIZ”

Son kafileyle birlikte Suriye’ye giden vatandaşların sayısının 3 bin 500 civarı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Önümüzdeki hafta da 100 kişilik bir kafile daha göndereceğiz. Önümüzdeki aylarda ise 6 bin Suriyeliyi ülkelerine uğurlayacağız. Gelen Suriyelilerden burada ev alanlar ve dükkan açanlar var. Burada ülkelerine dönen Suriyeliler genelde Afrin ve Cerablus’a gidiyorlar.

"MEMLEKETLERİNDE BİR MEYDANIN ADINI 'ESENYURT MEYDANI' KOYMUŞLAR"

Orada partnerimiz Kızılay ve AFAD. Buradan giden Suriyeliler orada karşılanıyor ve askerlerimizle birlikte evlerine kadar gidiyorlar. Bize de ‘biz de dönmek istiyoruz’ diye talepler gelmeye başladı. Hatta gidenler orada bir meydana ‘Esenyurt Meydanı’ demişler” ifadelerini kullandı.

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