ABD'ye zor soru: 'YPG' mi 'SDG' mi kontrol ediyor?

ABD öncülüğündeki koalisyon, Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef aldığı Tel Abyad ilçesini kontrol eden güçleri "SDG" olarak adlandırıp adlandırmadıklarına yönelik sorulara kaçamak yanıtlar verdi.



GİRİŞ 01.11.2018 06:37 GÜNCELLEME 01.11.2018 06:40

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA muhabirinin "ilçede hangi unsurların hakim olduğuna" yönelik sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı. AA muhabirinin "Size göre Tel Abyad'ı kim kontrol ediyor? YPG mi SDG mi?" sorusunu Sözcü Ryan, "Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor." ifadeleriyle yanıtladı.

SDG'NİN AÇIKLAMASINI "CEVAP" OLARAK GÖNDERDİ

"O zaman Tel Abyad'daki durum nedir? Tel Abyad'ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Albay Ryan, "DEAŞ'a karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG'nin resmi açıklaması" notuyla örgütün, Türkiye'nin Tel Abyad'a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi.

AA muhabirinin konuyla ilgili takip sorusuna ise Albay Ryan, örgütün açıklamasını kastederek "Gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgim yok." açıklamasında bulundu.

Ryan, "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

PENTAGON'DAN FIRAT'IN DOĞUSU AÇIKLAMASI

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya operasyon hazırlığı açıklaması üzerine ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve SDG ile durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun kilit bir ortağı olduğuna dikkati çeken Binbaşı Robertson, "Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlılığımız tam. Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, tüm taraflara "DEAŞ'a odaklanma" çağrısında bulunarak, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlarının üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasına olan tam bağlılıklarının ise devam ettiğini vurguladı. Roberston, Türk ve Amerikan askerlerinin kritik bir görev için birlikte eğitim faaliyeti yürüttüğüne dikkat çekti ve bu adımın Münbiç yol haritasının uygulaması sürecinde ileriye dönük önemli bir adım olacağını belirtti.



ABD DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır." dedi.

Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.