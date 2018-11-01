Fırat’ın doğusunu temizlemek için düğmeye basıldı

Türkiye, Fırat’ın doğusunu PKK’lı teröristlerden temizlemek için düğmeye bastı. Beş gün içinde 2 kez, Ayn el Arap bölgesindeki PKK hedefleri ateş altına alındı. Terör mevzileri yerle bir edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizleneceği mesajını vermiş, “Münbiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Kendi harekat planımıza çalışıyoruz. Çok yakında bu çalışmaların sahadaki yansımaları görülmeye başlanacak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullanmıştı



ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ



Başkan Erdoğan’ın son ikaz uyarısına rağmen ABD'nin desteğini alan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın batısına geçme ve kritik bölgeleri boşaltma konusunda ABD'nin garantörlüğüne rağmen terk etme işlemini gerçekleştirmedi. Teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olası operasyonuna karşı hazırlıklar yapıp, siper ve mevzi kazmaya devam etti.



ÖNCE ZOR MAĞAR VURULDU



28 Ekim Pazar günü Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn el Arap ilçesinin batısında bulunan, Zor Mağar bölgesindeki Şanlıurfa'nın Suruç’la Gaziantep'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler, TSK tarafından obüs bataryalarıyla bombalandı. Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim tepelere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı. TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı. Başkan Erdoğan, salı günkü partisinin grup toplantısında, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyalini bir kez daha verdi. Erdoğan, “Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Darmadağın edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.



İNLERİ DARMADAĞIN OLDU



TSK ikinci kez Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınır hattından, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan PYD/PKK mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı. Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı. TSK, Fırat'ın doğu kıyısında mevzi ve yığınak yapıldığını tespit ettiği noktaları hedef alarak, teröristlere ağır bir darbe daha vurdu. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan Fırat'ın batısına geçilmemesi ve ilgili bölgelerin terk edilmemesi durumunda, büyük kapsamlı bir operasyonun yapılması da an meselesi olarak değerlendiriyor.



Sınır birliklerinde konuşlu fırtına obüsleri peş peşe ateşlendi.

KUZEY IRAK'TA DA 23 TERÖRİST ETKİSİZ!

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün gece ise Tel Abyad sınır hattında çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken 2 terörist de yaralanmıştı.

ÖLDÜRÜLEN YPG VE PKK'LILARIN TOPLAM SAYISI 40'YA YÜKSELDİ

Böylece dün akşamdan bu yana etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 26'ya yükselirken, etkisiz hale getirilen YPG'li ve PKK'lıların toplam sayısı da 40 oldu.

'ÇUKUR KAZIYORLAR GELİN GÖMÜN DİYE'



12 Ekim tarihinde Isparta'da halka hitap eden Başkan Erdoğan, terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar vermişti. Bölücü terör örgütü PKK’nın tarihindeki en büyük hezimeti yaşadığını söyleyen Erdoğan, “Şimdi Münbiç'te kanal açıyorlar. Bu ne demek? Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın. Oraya da girilecek” ifadelerini kullanmıştı. Aradan kısa bir süre geçmesinin ardından Türkiye, teröristleri çukurlara gömmeye başladı.

KAYNAK: GÜNEŞ