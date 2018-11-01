Polisten fuhşa suçüstü

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda G.S. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de huzur ve denetimin sağlanması amacıyla asayiş uygulamalarına hız kesmeden devam eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını değerlendirerek şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Aylar süren takip sonucunda ikamete 12 şahsın girdiği ve kadınlarla 100-200 TL arasındaki fiyatlarla fuhuş yaptığı tespit edildi.

Operasyonda G.S., S.E. ve A.K., isimli kadınlar yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini sağlayan G.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E. ve A.K. isimli kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.