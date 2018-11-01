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‘Eskiden obezdim’

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Buket Aydın’ın konuğu olan Prof. Dr. Karatay, eskiden obez olduğunu, bunun üzerine ekmeği kestiğini söyledi. Karatay, vejetaryanlıkla veganlığın karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti.
‘Eskiden obezdim’
‘Eskiden obezdim’ ‘Eskiden obezdim’ ‘Eskiden obezdim’

CNN TÜRK’te yayınlanan Buket Aydın ile 40’ın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Canan Karatay oldu. Programda Aydın’ın 40 sorusuna cevap veren Karatay, halktan bazı gerçeklerin saklandığını belirterek, vejeteryanların kendisine neden tavır aldığını da açıkladı. Karatay, “Benim vejeteryanlara lafım yok, saygım var. Ben veganlardan bahsediyorum, veganlık hastalıktır. Vejeteryanlıkla veganlığı karıştırmasınlar. Leman Sam’ın bana hücum etmeye hakkı yok. Veganlara söylüyorum; bizim 4 tane köpek dişimiz 8 tane de azı dişimiz var, bunlar etleri parçalamak içindir. Yaradılışımız, fıtratımız böyledir. Onun için akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı.

‘Obeziteye savaş açtım’

Eskiden obez olduğunu açıklayan Karatay şöyle devam etti: “12 sene kaldık Amerika’da. Türk ekmeğini özlemişiz. Ekmeğe saldırdık, saldırır saldırmaz şişmeye başladık. Önce tuzsuz ekmeğe geçtik. Ondan sonra tamamen kestik. Bütün sağlık sorunlarının altında, bilimsel olarak gösterildi ki yanlış beslenme ve obezite artırıldı. Obeziteye savaş açmamın sebebi de burada bir kalp doktoru olarak obezitenin yaptığı bozuklukları göstermek.”

‘Bromürü kaldırın’

Canan Karatay “Bu bütün dünyada konuşuluyor, gençlerimiz bizden daha kısa ömürlü olacak. Tedbir alınması gerekiyor, mesela İngiltere’de şekerli içeceklere çok yüksek vergi getirdiler. Bizim çocuklarımız neden bu kadar hasta? Eskiden genç hanımlarda haşimato mu vardı, tiroid nodülü mü vardı, bu kadar meme kanseri mi vardı? Biz okurken bunlar yoktu, son 20-30 yıl içerisinde çıktı. Çünkü yanlış beslenme en büyük faktör. Yanlış yaşama en büyük faktör. Elektrik, manyetik alanlar, hava kirliliği en büyük faktör. Temizlik ürünlerinin içinde bulunan klör en büyük faktör. Bromür dediğimiz ekmeğin içindeki katkı maddesi en büyük faktör. Bromür bir kere kanser sebebi, bu niye konuşulmuyor Türkiye’de? Tarım Bakanlığı’na sesleniyorum, ekmeğin içinde bulunan Bromür’ü kaldırın” diye konuştu. 

‘Çıkar çevrelerini kızdırdım’

Karatay “Genetik hastalık yok diyorum. Niçin? Çünkü bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu son 20-30 yıl içerisinde çıktı. Bunun sebeplerini araştıralım diyorum. Bunu böyle söyleyince genetikçiler sinirleniyorlar. Hepimizde her gen var, kanser geni de var. Bu genler uykuda, bunları uyandırmamamız lazım. Bunları söylediğim için, bazı çıkar çevrelerinin yuvasına çomak soktuğum için dışlanıyorum” dedi.

‘Abim antidepresanlar yüzünden intihar etti’

Artidepresanlarla ilgili de konuşan Karatay şunları söyledi: “Antidepresanlar intihara sebep oluyor. Bilimsel olarak da kanıtlandı, ben literatür takip ediyorum. Abimi kaybettiğim zaman tıpta öğrenciydim, farkında bile değildim antidepresanın ne olduğunun. Şimdi düşününce fark ediyorum ki ondan oldu. Amerika’da kitlesel ölümler oluyor, hepsinin antidepresan kullandığı biliniyor. Antidepresanlar insanı sakinleşiyor, aptallaştırıyor. Beyindeki biyolojiyi ve fizyolojiyi alt üst ediyor. Neden? Çünkü bağırsaklardaki florayı yok ediyor. Bu şekilde dost bakteriler yok edilince, beyin de gidiyor. Çünkü bağırsaklarımız 2. beynimiz.”

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