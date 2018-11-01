01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Ankara merkezli 12 ilde büyük operasyon!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 12 ilde büyük operasyon!
Ankara merkezli 12 ilde büyük operasyon! Ankara merkezli 12 ilde büyük operasyon! Ankara merkezli 12 ilde büyük operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski 88 polis ile ByLock kullanıcısı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen eski polislere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli 12 ilde yürütülen operasyonlarda 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

 
Başsavcılık, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcılarına yönelik operasyon için de düğmeye bastı. Bu kapsamda örgütle irtibatı ve iltisakı olan ByLock kullanıcısı 21 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

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