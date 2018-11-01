Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.
PYD ÜYESİ ÇIKTI
Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
MARDİN'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ
Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
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Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar!
Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.
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