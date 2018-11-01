01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar!

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Gaziantep'te PYD/YPG terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı. Teröristin Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan terör kamplarında silahlı eğitim alan bir canlı bomba olduğu ortaya çıktı.
Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar!
Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar! Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar! Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar!

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.

PYD ÜYESİ ÇIKTI

Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

MARDİN'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

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