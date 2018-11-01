Washington Post'tan 'Kaşıkçı' iddiası

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili Cemal Kaşıkçı ile ilgili korkunç bir iddiayı ortaya attı!

Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin, Kaşıkçı'nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti.



CESEDİN GÖMÜLMESİNE GEREK YOKTU

Yetkili gazeteye yaptığı açıklamalarda "Kaşıkçı'nın cesedinin gömülmesine gerek yoktu" diye konuştu.

Çarşamba günü soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı ve yok edildi" demişti.

Suudi Arabistan'ın resmi makamları, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin 'yerli bir işbirlikçiye' teslim edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.



Washington Post'a konuşan üst düzey Türk yetkili ise soruşturmayı yürüten ekiplerin 'yerli işbirlikçi' açıklamasını gerçekçi bulmadıklarını aktardı.