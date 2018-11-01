01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti!

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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti!
Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti! Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti! Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti!

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015  tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine,  Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her  zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan  Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi  konuşmalarım maalesef çarpıtılarak,  kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak  üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı  makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı  daha sonra yapacağım."

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan Taşaltın 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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