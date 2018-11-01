Valiliklere kış lastiği genelgesi!



GİRİŞ 01.11.2018 09:57 GÜNCELLEME 01.11.2018 09:57

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.

Özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri, durdurularak, görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren farlarını yakmaları hususlarında uyarılacak.

Trafik kazalarına neden olan ağır taşıtların, kasa ve römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan "yanal rüzgar"ın oluştuğu köprüler tespit edilecek.

Tünel giriş ve çıkışlarıyla boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimler, yağan karın "sürgün" şeklinde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu, yüzeyde oluşan açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyiyle olan temasını önleyen bölgeler belirlenecek.

Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü veya viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, "erken ve gizli buzlanma" riskinin yüksek olduğu kesimler, köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleriyle yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla tahliye etmek amacıyla yapılan ve "sanat yapıları" olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler, önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacak.

Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri ve yöneticileriyle koordinasyon kurulacak.

Mahsur kalan sürücü ve yolcuların, mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardıma ulaşması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek.

VALİLİKLER SÜREYİ BİRER AY ARTIRABİLECEK

Yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.

Trafik yoğunluğu normale dönünceye kadar, ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacak.

Sis, buzlanma gibi kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı ve çekicilerin, güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak.

Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşımayı özendirmek amacıyla, mahalli medya organları ile iş birliği sağlanarak halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmaları tavsiye edilecek.

HEDEF CADDE VE SOKAKLARDA "TUZ VARİLİ" UYGULAMASI YAPILACAK

Kar yağışı ve küreme sırasında, kar yığın ve kümelerinin hemen kaldırılması sağlanacak.

Taşıt ve yaya trafiğinin, yol ve kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda "tuz varili" uygulaması yapılacak.

Tuzlama ve küreme işlemleri, trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak, karayolunun ulaşıma hazır hale getirilmesi sağlanacak.

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

EMNİYET ŞERİTLERİYLE BANKETLERİN AÇIK TUTULMASI SAĞLANACAK

Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacak ve emniyet şeritleriyle banketlerin açık tutulması sağlanacak.

Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme, sollama ve şerit kullanmayla takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek.

Karayolları ekiplerinin trafik zabıtasıyla iş birliği içerisinde trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacak.

SÜRÜCÜLERLE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULARAK BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan "aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma" ihlallerine ilişkin yol kontrolleride, sürücüler uyarılacak ve gerekli tedbirler alınacak.

Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.

Görünürlüğü artırmak amacıyla güzergahlara yerleştirilen maket ve model trafik ekip araçlarının mevsim koşullarına bağlı olarak bakım ve temizlikleri daha sık periyotlarla yapılacak.

Farklı illere bağlı bölge trafik denetleme ekipleri, iş birliği içerisinde görev yapacak. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak.

"Algılanan yakalanma riski duygusunu" artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeler kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecek.

Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve akaryakıt tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşma istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu sınır çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, düzensiz ve çirkin görünümlü levha ve tezgahlarının kaldırılması için müşterek çalışma yürütülecek.