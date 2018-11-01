01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:01Güneş 07:27Öğle 12:54İkindi 15:41Akşam 18:08Yatsı 19:29
    • 24°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 90.959 0.84
  • Altın: 219,376 0.63
  • Dolar: 5,5605 -0.74
  • Euro: 6,3276 -0.16

F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı...

»
F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı...
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Hasan Ali, Cocu kovulmadan önce Ali Koç'a, "Bu takıma daha önce F.Bahçe'de oynamış, yabancı dili olan, biri yerli, biri yabancı iki ağabey lazım" dedi. Hooijdonk'a teklif gitti.
F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı... F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı... F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı...

Tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe'de, yarınki G.Saray derbisinin hazırlıkları sürerken, sorunları bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor. 

Başkan Ali Koç, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu Ankaragücü yenilgisinin ardından yollamıştı. Yeni Hoca için arayışlar sürerken, takımda futbolcularla yönetim arasında köprü olabilecek kişilerin eksikliği konusu günmede alındı. Kaptan Hasan Ali'nin bu konuda Cocu kovulmadan önce Ali Koç'la konuştuğu ortaya çıktı.

SADECE HOCAYLA BİTMEZ AMA...

Akşam gazetesinin haberine göre; Hasan Ali, Başkan'a, "Yönetimle bizim aramızda köprü olabilecek, yabancı dil bilen, biri yerli, biri yabancı eski futbolculara ihtiyacımız var. Bunlar bir dönem F.Bahçe'de forma giymiş isimlerden seçilirse daha da iyi olur" dedi. Bu sözler, Ali Koç'un kulağında yer etti. Cocu kovulduktan sonra sorunu sadece yeni bir Teknik Direktörle bitiremeyeceğini düşünen Başkan, İlk etapta, Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevdiği Hollandalı Hooijdonk'a teklif götürdü. Unutulmaz futbolcu da olumlu dönüş yaptı.

KISA VADEDE KATKI YAPAR

Önümüzdeki günlerde Hooijdonk'la ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yerli olaraksa listede birçok alternatif bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki tüm detaylar, yönetimdeki zirvenin arkasından netleşecek. Fenerbahçe'de oyuncuların sorunlarını kimseye anlatamaması takımı da kötü etkiledi. Hooijdonk'un kısa vadede olumlu katkılar yapması bekleniyor. Aynı zamanda takımda kolej havası oluşturmak için de iki eski futbolcunun ağabeylik yapması planlanıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı...F.Bahçe'den Hooijdonk'a teklif! Cevabı...Fenerbahçe'nin kaptanlarından Hasan Ali, Cocu kovulmadan önce Ali Koç'a, "Bu takıma daha önce F.Bahçe'de oynamış, yabancı dili olan, biri yerli, biri yabancı iki ağabey lazım" dedi. Hooijdonk'a teklif gitti.
Derbi öncesi G.Saray'a şokDerbi öncesi G.Saray'a şokGalatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından önce sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.
G.Saray Janssen’in sağlık raporlarını istedi!G.Saray Janssen’in sağlık raporlarını istedi!Devre arasında mutlaka forvet transfer yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar arasında Janssen de var...
FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezasıFIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezasıEski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men edildi.
Fatih Terim'in 56. derbi heyecanıFatih Terim'in 56. derbi heyecanıSpor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 55 derbi maçta görev yaptı
'Yukarıda Allah yok mu?''Yukarıda Allah yok mu?'Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor’da kulüp başkanı Hasan Kartal, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
  • Ali Koç Cocu'yu bu sözlerle gönderdi!30 Ekim 2018 Salı 13:17
  • Fenerbahçe'nin yabancı hoca adayı belli!30 Ekim 2018 Salı 12:13
  • Ersun Yanal'dan ilk açıklama geldi!30 Ekim 2018 Salı 12:12
  • G.Saray derbi öncesi kurban kesecek!30 Ekim 2018 Salı 11:01
  • Ali Koç: Şampiyonluk sözü veremem30 Ekim 2018 Salı 09:16
  • Dilmen'den flaş sözler!30 Ekim 2018 Salı 07:30
  • Beşiktaş'ta Quaresma şoku!29 Ekim 2018 Pazartesi 22:24
  • Beşiktaş farka koştu!29 Ekim 2018 Pazartesi 22:22
  • Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a kötü haber!29 Ekim 2018 Pazartesi 13:48
  • Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözler29 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri