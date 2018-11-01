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Dev derbinin hakemi belli oldu!

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Dev derbinin hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.

Haftanın bir diğer kritik maçı olan Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında ise Halis Özkahya düdük çalacak.

 Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi: 

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

DERBİLERİN HAKEMİ AYDINUS

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonki ikinci derbiye de Fırat Aydınus'u atadı.

Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapan Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçında da MHK'nın tercih ettiği isim oldu.

FIFA kokartı bulunmayan Aydınus, bu sezon ayrıca 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı da yönetti.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbide düdük çaldı.

- En fazla derbi yöneten hakem

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla 30. derbisine çıkacak Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor.

- Fenerbahçe üstün

Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak.

44 yaşındaki Aydınus, daha önce biri Türkiye Kupası olmak üzere 9 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maça atandı.

Aydınus, iki takım arasında son olarak 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan müsabakayı yönetti.

Fenerbahçe, 23 Nisan 2017'de Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Josef de Souza'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 kazandı.

Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 4, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 9 gol atarken, Galatasaray rakibine 7 golle karşılık verdi.

- 7 kırmızı, 44 sarı kart

Aydınus, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında 7 kez kırmızı, 44 kez de sarı kartına başvurdu.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 23 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyunculara ise 3 kırmızı, 21 sarı kart çıkardı.

- Aydınus yönetiminde bu sezon galibiyetleri yok

Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın ise bir maçını yönetti.

Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olurken, derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

- Derbi maçlar 

Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç   Kategori
2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig
2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig
2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası 
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig
2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig
2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig
2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final)
2011-2012  Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final)
2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen)
2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş  1-0 Lig 
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig
2016-2017  Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2016-2017  Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1  Lig 
2017-2018  Beşiktaş-Galatasaray 3-0  Lig
2017-2018  Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Türkiye Kupası
2017-2018  Galatasaray-Beşiktaş  2-0  Lig 
2018-2019 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1  Lig 

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