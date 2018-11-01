01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar

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Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

Cumhur ittifakı ile ilgili son derece ölçülü son derece nezaketli konuşuyoruz. Milli meselelerde mutabakat içerisinde hareket etme gereğini de önemli buluyoruz. 

 

'GENELDE İTTİFAK DAHA KOLAYDI AMA...'

İki parti heyetleri arasında son derece verimli yapıcı bir görüşme oldu. Ama ortada şöyle bir durum var. Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Keşke bunun da yasal alt yapısı olsaydı. Buradaki zorluk bu. Bir tek partinin kimliği altında seçime girilecek. Ya da bir yerde o, bir yerde bu seçime girecek. Pratikte sürdürülmesi çok zor oldu. 

'ÜSLUPLU OLMAK LAZIM'

Siyasetçiler üslupları ile halkın karşısına çıkar. Siyasetçi nasıl konuşuyorsa öyle bir insandır. Zaten dikkat etmemiz lazım. Biz partilerin siyasi kimliklerini ya da adayların şahsiyetlerini aşağılayan bir üslup içinde olmayız. Taban tabana zıt da olsan, bir insanla yarışırken üsluplu olmak lazım. Seçim strateji heyetimiz çalışıyor. Bir yandan aday, bir yandan seçim stratejisi ile uğraşıyoruz. Her bölgede, her ilçede farklı strateji olabilir. Hizmetin ötesine gönül belediyeciliği önemlidir. Millete hizmet edecek, sadakatli adaylar ile seçim yürüteceğiz. Seçim kampanyasının nezaketini korumak zorundayız. 

'O ADAYLARLA SEÇİME GİRMEYECEĞİZ'

Mevcut seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacağına inanmıyorum. Hiç şüphesiz önemlidir. Ama bu önem başka bir şey, sistemi tartışmaya açması başka bir şey. Tartışan zaten tartışıyor. Adaylar bazında söylüyorum. Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazi olacak. Adaletli, hakkaniyetli olacak. Toplumun en alt kesimine ve en üst kesimine aynı davranacak. Millete sadakatli olması çok önemli. 

'HER YERDE İDDİALI OLARAK SEÇİMLERE KATILACAĞIZ'

AK Parti, Türkiye'nin her yerinde en iddialı partidir. Bu bir seçim yarışıdır. Meclis başkanlarını da belediye başkanları seviyesinde belirleyeceğiz. Her yerde iddialı olarak seçimlere katılacağız. 

MELİH GÖKÇEK VE BEDRETTİN DALAN AÇIKLAMASI

Ortada henüz bir teklif olmadığı gibi, Melih Bey'in de sıcak bakmadığı bilgisi var. Kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmayız. En güçlü adaylarla katılacağız. İsimler isminden konuşmayı doğru bulmam. Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor.

Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz.

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