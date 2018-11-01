01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Yeni Kaşıkçı açıklaması

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Yeni Kaşıkçı açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir açıklama geldi.
Yeni Kaşıkçı açıklaması Yeni Kaşıkçı açıklaması Yeni Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ''Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele üstü örtülebilecek bir mesele değildir. Suudi yetkililer sorulan sorulara yanıt vermedi. Suudi yetkililerin olayın aydınlatılması için destek vermesi lazım. Olay mahali Türkiye'dir. Türk yargısı şu anda elde ettiği belgelerle gerekli kriminal adli tıp incelemelerini sürdürmektedir'' dedi.

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