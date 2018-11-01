Şarkıcı Sıla Adliyede

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı.

Avukatı Rezan Epözdemir ile beraber Çağlayan adliyesine gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan şarkıcı, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." şeklinde açıklama yaptı.

Avukatı Rezan ise; "Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda." şeklinde konuşup "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" ekleme yaptı.