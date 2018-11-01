Türkiye ve ABD ortak devriye başlattı! İlk görüntü

Suriye'nin Münbiç kentinde daha önce Türkiye ile ABD arasındaki devriye anlaşması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
Türk Silahlı Kuvetleri'ne bağlı birlikler (TSK) ile ABD ordusuna bağlı birlikler ilk ortak devriye faaliyetine başladı. Bölgeden gelen ilk görüntüde askeri konvoyda Türk ve Amerikan bayraklarının olduğu görülüyor.
Hulusi Akar resmen duyurdu: Yakında başlayacak...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde, Münbiç'te, ABD ile yapılacak ortak devriyeye ilişkin, "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak" demişti.
İki ülkenin askerleri ortak devriye için Gaziantep'te eğitim faaliyetleri yürütüyordu.