01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü. 

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