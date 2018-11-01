Başkan Erdoğan Trump'la görüştü

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi.
Erdoğan ve Trump görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.
ABD'DEKİ SİNEGOG SALDIRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti.