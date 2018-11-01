Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.
01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
- Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı!Tek tip askerlik geliyor! Bakan Akar açıkladıBaşkan Erdoğan Trump'la görüştüTürkiye YPG'yi vurdu, küstah çıkış ABD'den geldi!Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştüTürkiye ve ABD ortak devriye başlattı! İlk görüntüBulunup kendisine teslim edilen telefonu çalan polise hapis cezasıOsmanlı yapmıştı! Trump'ın adı verilecekİBB'den aktarma müjdesi!Şarkıcı Sıla Adliyede
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:01 Güneş 07:27 Öğle 12:54 İkindi 15:41 Akşam 18:08 Yatsı 19:29
- 16°C Adana
- 14°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 13°C Amasya
- 13°C Ankara
- 18°C Antalya
- 12°C Artvin
- 17°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 92.387 2.42
- Altın: 219,108 0.50
- Dolar: 5,5120 -1.61
- Euro: 6,2879 -0.79
Tek tip askerlik geliyor! Bakan Akar açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:, 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor. dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı!İstanbul Valisi Vasip Şahin, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesinin önem arz ettiğini belirtti.
Tek tip askerlik geliyor! Bakan Akar açıkladıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar:, 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor. dedi.
Başkan Erdoğan Trump'la görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.
Türkiye YPG'yi vurdu, küstah çıkış ABD'den geldi!Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerini vurmasından sonra bugün ABD'nin koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan'dan teröristlere sahip çıkan bir açıklama geldi.
Başkan Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştüTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
- TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
- 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'
- Müzikalde sahne aldı
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.