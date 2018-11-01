Tek tip askerlik geliyor! Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:, 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek. Bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkarıp bir zemine kavuşturmamız gerekiyor. dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.