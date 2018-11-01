01 Kasım 2018 Perşembe21 Safer 1440
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Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı!

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesinin önem arz ettiğini belirtti.
Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı!
Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı! Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı! Genel emir yayımlandı! Bunu yapan artık yandı!

Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "maganda" kurşunlarının tarihe karışması için ilan ettiği talimat doğrultusunda, "Genel Emir" yayımladı.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yer alan emirde, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün, nişan ve eğlence yerlerinde hava ateş açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.

 Türkiye genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Şahin, "Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın, yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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