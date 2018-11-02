02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş

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Dünyada kara parçalarının sadece yüzde 23'ünün el değmemiş olarak tanımlanabileceği bildirildi.
Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş
Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş

ScienceDaily'nin haberine göre, çevre bilimciler ilk kez dünya üzerinde denizde ve karada el değmemiş olarak nitelendirilecek bölgelerin hassas ölçekli haritasını çıkardı.

Çevre bilimciler haritaya bakıldığında dünyada kara parçalarının artık sadece yüzde 23'üne el değmemiş denebileceğine, Antarktika hariç geri kalan kısmının, insan eylemlerinin doğrudan etkisine maruz kaldığına dikkati çekti.

Bulgunun özellikle yakın geçmişte yapılan sayısız çalışmanın, dünyada el değmemiş yerlerin, iklim değişikliğine karşı önemli tampon bölgeler olduğunu göstermesi dolayısıyla tedirgin edici olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya'nın, karada ve denizde el değmemiş bölgelerin yüzde 70'ine sahip olduğuna ve bu ülkelerin, vahşi doğanın koruma altına alınması konusunda çok büyük rolleri bulunduğuna işaret etti. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) hafta başında yayımladığı raporda da insanların, 1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde memeliler, balıklar ve sürüngenler dahil hayvanların yüzde 60'ının yok olmasına neden olduğu bildirilmişti.

 

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