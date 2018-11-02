Beşiktaş'tan Cizreli 10 bin çocuğa forma

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ın girişimi ile Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formalar çocukların yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Kulübü Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 bin çocuğa forma hediye etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ın, Cizreli çocukları sevindirmek, motivasyonlarını artırıp, morallerini yükseltmek amacıyla girişimleri çocukların yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Kulübü yetkilisi Burhan Topuz başkanlığında kente gelen heyet, Kaymakam Arıcan'ı ziyaret etti.

Daha sonra Cizre Stadyumunda çocuklarla bir araya gelen Topuz ve Arıcan, kulüp tarafından gönderilen formaları dağıttı.

Arıcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beşiktaş Kulübüne gönderilen formalar için teşekkür etti.

"Bu bölgeye ilgi ve alaka gösteren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere, yönetim kuruluna ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diyen Arıcan, çocuklarımızı sevindirmek, İstanbul'daki büyük kulüplerin desteğini almak için böyle bir proje uyguladıklarını, bu projeye ilk cevabı veren kulübün de Beşiktaş olduğunu aktardı.

Topuz da, Cizre'de pırıl pırıl çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın direktifleri doğrultusunda Edirne'den Kars'a, Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar bölgede yaşayan çocukların tamamına ulaşmak istediklerini belirtti.

Bugün de Cizre'de 10 bin çocuğa Beşiktaş forması hediye edeceklerini, bu projenin Cizre Kaymakamı Faik Arıcan'ın girişimi ile hayata geçirildiğini aktaran Topuz, "Sayın Kaymakam taşrada yaşayan çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka ulaşılması gerektiğini, bu çocuklara Beşiktaş sevgisinin aşılanması gerektiğini bize ifade etti. Biz de bu doğrultuda canla, başla çalışmalarımızı sürdürerek bugün Cizreli çocuklarımıza hem formalarını hediye ettik hem de onların bu mutlu anlarına tanıklık etmiş olduk." şeklinde konuştu.

Beşiktaş heyeti daha sonra forma giyen çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.