02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Adnan Oktar'ın veliahtı Serdar Dayanık itirafçı oldu

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Adnan Oktar'ın veliahtı Serdar Dayanık itirafçı oldu
30 yıldır Oktar'ın yanında olan ve Oktar'ın veliahtı olarak gösterilen iş adamı Serdar Dayanık, itirafçı oldu: "Oktar çevresindeki arkadaşlarını seçerken Masonik teknikler kullandığını söylerdi."
Adnan Oktar'ın veliahtı Serdar Dayanık itirafçı oldu Adnan Oktar'ın veliahtı Serdar Dayanık itirafçı oldu Adnan Oktar'ın veliahtı Serdar Dayanık itirafçı oldu

Adnan Oktar ve grubuna yönelik süreç devam ediyor. Bir taraftan örgütten ayrılıp etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyenlerin sayısı da gittikçe artıyor.

GÜZEL-ZENGİN KRİTERİ
Akşam'da yer alan habere göre; Oktar’ın 32 yıldır yakınında bulunan ve veliahtı olarak tanınan işadamı Serdar Dayanık, itirafçı olup cezaevinden çıktı. Dayanık, kopuşun ardından vicdanen büyük bir rahatlama yaşadığını söyleyerek şunları kaydetti:

Zamanla A9’daki gibi tuhaf bir yaşam tarzı oluştu. ‘Kedicikler’ tartışmalarına sebep oldu. Bu durum örgütte ciddi bir ahlaki dejenerasyonu gözler önüne serdi. Oktar çevresindeki arkadaşlarını seçerken Masonik teknikler kullandığını söylerdi. Güzel-yakışıklı, kültürlü ve zengin olmasına dikkat ederdi. Kendisine karşı duran ya da örgütten ayrılmak isteyen kişilere yüzlerce dava açıyordu. Oktar hukuk yolunu bir silah olarak kullanıyordu. O kadar çok sayıda dava açardı ki kişinin ticari hayatını, aile düzenini bitirirdi.

ÜZERİMDEN AĞIR BİR YÜK KALKTI
“Örgütten ayrılma konusunda bir iç kopuş daha önce başlamıştı” diyen Dayanık şöyle devam etti: Operasyon, cesaretsizliğimi ortadan kaldırdı. Örgütten ayrılmakla üzerimden büyük ve ağır bir yük kalkmış oldu. Örgütte bulunduğum süreç içerisinde, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ederek kalplerini kırdığım, zarar verdiğim kişilerden özür diliyorum.

50 FİRMA ÖRGÜTÜN HİZMETİNDE
2000'de örgüt üyeleri ticari konulara yöneldi. Yurtiçinde ve yurtdışında 50 civarında firmanın örgüte ait olduğunu veya birlikte kazançlarını örgüte aktardığını değerlendiriyorum.

 

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