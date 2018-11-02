Uyuşturucu satıcısı 'Aysun Abla' yakalandı!

Uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini ’Aysun abla’ diye tanıttığı belirlenen Hicret Y. (37), polis operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.

KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini ’Aysun abla’ diye tanıttığı belirlenen Hicret Y. (37), polis operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen Hicret Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini ’Aysun abla’ olarak tanıttığı belirlenen Hicret Y., merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hacısaki Mahallesi’ndeki evde yakalandı. Hicret Y.’nin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin ile 10 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Hicret Y., Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Hicret Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.