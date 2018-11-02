02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Tayini çıkan Vali Davut Gül hediyeleri şehit ailelerine bağışladı

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Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, kendisine verilen tüm hediyeleri Şehit Aileleri ile Bedensel Engelliler derneklerine bağışladı.
Tayini çıkan Vali Davut Gül hediyeleri şehit ailelerine bağışladı
Tayini çıkan Vali Davut Gül hediyeleri şehit ailelerine bağışladı Tayini çıkan Vali Davut Gül hediyeleri şehit ailelerine bağışladı Tayini çıkan Vali Davut Gül hediyeleri şehit ailelerine bağışladı

Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, kentte görev yaptığı sürede kendisine verilen hediyeleri Şehit Aileleri ile Bedensel Engelliler derneklerine armağan etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Sivas'ta 2 yıl 4 ay görev yaptı. Bu süre zarfından pek çok gezi ve ziyaretlerde bulunan Gül'e çok sayıda hediye verildi.

Son kararnameyle Gaziantep Valiliğine atanan Gül, kendisine verilen hediyeleri Gaziantep'e götürmeyerek bunları Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bedensel ve Zihinsel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, "Şehrimizin gelişmesi ve insanımızın refahı için çalıştık. Bu çalışmalar esnasında konuk ettiğimiz ziyaretçilerimizin, değerli misafirlerimizin ve konuk olduğumuz yerlerde verilen çeşitli hediyelerin envanterini kayıt ettirip şehit aileleri ile bedensel engellilere armağan ettik. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin, gazilerin, engellilerin her zaman yanında olacağız. Sivas'tan ayrılsak da gönlümüz, kalbimiz her zaman onlarla birlikte." ifadelerini kullandı. 

 

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