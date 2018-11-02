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Kayseri'de üniversitede çatı çöktü!

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Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü.
Kayseri'de üniversitede çatı çöktü!
Kayseri'de üniversitede çatı çöktü! Kayseri'de üniversitede çatı çöktü! Kayseri'de üniversitede çatı çöktü!

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü.

Kayseri'de yapımı süren inşaatın çatısının çökmesi sonucunda enkaz altında kalan 57 yaşındaki işçi, ekiplerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. 

Kayseri Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan ve yapımı süren 6 katlı kongre merkezinin inşaatının çatısında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. İşçilerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri zaman kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı. 

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda, şantiyenin temizliğini yaptığı öğrenilen 57 yaşındaki Osman A.'ya ulaşan ekipler, ayağı tabya ve mucura sıkışan işçiyi kurtarmaya çalıştı. 

Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda Osman A., sıkıştığı yerden kurtarılarak sedyeye konuldu ve ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

'ŞUURU AÇIK KONUŞABİLİYOR'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin ortak çalışma yürüttüğünü belirterek, "Osman isimli işçinin, çatı çökmesi sırasında ayağının sıkıştığı yönünde net bilgimiz var. Ulaşabildik, şuuru açık, konuşabiliyor." diye konuştu. 

Bu arada, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış olay yerine gelerek bilgi aldı. 

 

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