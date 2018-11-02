Türkiye dev maça kilitlendi! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de eksikler

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Mariano cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Ayrıca Galatasaray'da Onyekuru, Nagatomo, Eren Derdiyok, Fernando, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Serdar Aziz gibi önemli oyuncuların sakatlıkları bulunuyor. Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Feghouli ve Linnes'in derbiye yetişmesi bekleniyor. Fernando'nun ise derbi maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

Slimani cezalı

Fenerbahçe'de Slimani Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray derbisinde oynamayacak. Ayrıca Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan Güçtekin'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabir Dirar ise kadro dışı.

388. randevu

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 123. sınav

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig’de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.



GALATASARAY-FENERBAHÇE

STAT: TT STADI

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21:00

YAYIN: beIN SPORTS 1



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Maicon), Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Onyekuru), Belhanda, Rodrigues, Eren Derdiyok.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman