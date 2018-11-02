02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklaması

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Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklaması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu.
Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklaması Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklaması Netanyahu sessizliğini bozdu! Arabistan açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı bir açıklama yaptı. Netanyahu, yaşananların korkunç olduğunu belirterek "Bu sorunla düzgün bir şekilde ilgilenmeliyiz" dedi.

"KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ ADİCE"

 

Öte yandan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, Tel Aviv’de katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Steinitz, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Kaşıkçı’nın öldürülmesi adice. Fakat İsrail’in daha önemli sorunu var. O da İran’la mücadelede Körfez ülkeleriyle ilişkimizi sağlamlaştırmak" ifadesini kullandı.

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