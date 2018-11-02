İdlib'i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esed rejimi güçleri, İdlib'de Soçi mutabakatı uyarınca ağır silahlardan arındırılan bölgeye saldırdı. Saldırılarda en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyine saldırısında en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı. Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, cuma namazı vaktinden bu yana İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

İdlib'in güneyindeki Cercenez ve Temenia beldesi ile Sukeyk ve Tuh köylerine topçu saldırılarında en az 10 sivil hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 19 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyiyle batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor.

Muhalifler, mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.