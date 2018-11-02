Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma başlattı.
02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Savcılık göçükle ilgili soruşturma başlattı
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