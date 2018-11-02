Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki lisenin müdürü, biyoloji öğretmeni A.Ç. ile 12’nci sınıf öğrencisi O.O. arasında uygunsuz hareketler olduğunu, bunun da okullarına yakın kafede güvenlik kameralarına yansıdığını, görüntülerin de kafe sahibi tarafından kendilerine ulaştırıldığını, gerekli idari tahkikatın başlatıldığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını içeren CD’yi emniyet müdürlüğüne teslim etti.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ’çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla soruşturma başlatarak, kadın biyoloji öğretmeni ile erkek lise öğrencisinin ifadelerini aldı. Lise öğrencisi O.O., ifadesinde, öğretmeniyle arasında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını belirtti.
Öğretmen A.Ç. de ifadesinde, öğrencisi ile aralarında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, serbest bırakıldı.
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Kadın öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntüleri bir ili karıştırdı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki lisenin müdürü, biyoloji öğretmeni A.Ç. ile 12’nci sınıf öğrencisi O.O. arasında uygunsuz hareketler olduğunu, bunun da okullarına yakın kafede güvenlik kameralarına yansıdığını, görüntülerin de kafe sahibi tarafından kendilerine ulaştırıldığını, gerekli idari tahkikatın başlatıldığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını içeren CD’yi emniyet müdürlüğüne teslim etti.
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