02 Kasım 2018 Cuma21 Safer 1440
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Eşini vahşice öldürdü bahanesi bakın ne oldu!

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Eskişehir'de, eşi Elvan Dedeler'i (30) 49 yerinden bıçaklayarak, öldüren Sedat Dedeler (35), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı.
Eşini vahşice öldürdü bahanesi bakın ne oldu!
Eşini vahşice öldürdü bahanesi bakın ne oldu! Eşini vahşice öldürdü bahanesi bakın ne oldu! Eşini vahşice öldürdü bahanesi bakın ne oldu!

4 Ekim 2016 tarihinde, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda işsiz olan Sedat Dedeler, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Elvan Dedeler'i 49 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Elvan Dedeler, komşuları tarafından kaldırıldığı yakındaki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Sedat Dedeler, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sedat Dedeler'in yargılanmasına bugün devam edildi. Dedeler, savunmasında, eşiyle sık sık tartışlarını anlatarak, "Olay günü kendisine 'Çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek, bana hakaret etti ve tartışma sırasında 'Seni aldattım' dedi. Bağırıp, çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

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