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Kılıçdaroğlu'na kötü haber!

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Kılıçdaroğlu'na kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine iftira attığı ve hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Kılıçdaroğlu'na kötü haber!

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu televizyon programındaki konuşmasından bölümlere yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dışına çıkmasına izin vermekle ve katilleri korumakla suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek dışı olduğu kaydedildi.

'AÇIK İFTİRA...'

 

Suç işleyen bir kişiye, araştırmadan, yakalanmadan, tutuklanmadan veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamanın, Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesinde suç olarak düzenlendiği hatırlatılan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, bu suçu işlediği isnadında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıkça iftira attığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bahsettiği, Kaşıkçı cinayeti hakkındaki soruşturmanın, Türk adli makamlarınca büyük bir titizlikle yürütüldüğü ve konuya ilişkin tüm gerçeklerin, dünya kamuoyuyla paylaşıldığı bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

'ÜLKEMİZİN İTİBARINA SALDIRMAKTADIR'

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılması hususunda Türk makamlarının gösterdiği hassasiyet, Türk ve dünya kamuoyu tarafından yakınen takip edilmekte ve takdir edilmektedir. Şüpheli, bu açık gerçeklere rağmen her zamanki sorumsuz siyaset tarzıyla sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın saygınlığına değil, ülkemizin itibarına da saldırmaktadır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, cinayetin faillerine ve işbirlikçilerine odaklanan kamuoyunun dikkatini ilgisiz alanlara çekmeye ve bu şekilde cinayetin faillerini himayeye yönelik olduğu ileri sürülen dilekçede, "Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu paylaşımlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edici görseller kullanmış; kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak, atılı suçu alenen işlemiştir." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, "iftira" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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