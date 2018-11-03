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Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı!

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Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD'nin yaptırım kararından vazgeçmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, kararın Erdoğan-Trump görüşmesinde alındığını belirtti.
Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı! Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı! Karar, Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı!


Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

ADAY ADAYLARININ BAŞVURU TARİHLERİ

 Belediye başkanı aday adayı olacakların başvuruları 5-12 Kasım 2018'de alınacak.

MERKEZ YOKLAMASI YAPILACAK

MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak.

ABD'NİN YAPTIRIMI KALDIRMA KARARI

Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı. Yaptırım kararı yanlış bir karardı. Türkiye'den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı. Bu ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adımdı.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİKLAL MARŞI TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nda da ırkçı ifadeler yer aldığını söylüyor. Erdoğan emin olun İstiklal Marşı'nı okumamıştır diyor. İstiklal Marşı bütünüyle okununca bir ırkçı yaklaşım söz konusu değildir. İstiklal Marşı bizim söz bayrağımızdır.

Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı'nı yargılamaya çalışması, Allah kimseye nasip etmesin böyle bir şeyi, Kılıçdaroğlu'na nasip oldu maalesef. Bu son derece reddettiğimiz, yanlış bulduğumuz bir durumdur

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ HAVALİMANIYLA İLGİLİ SÖZLERİ

'Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz.  Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kılıçdaroğlu iftiralarıyla yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.

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